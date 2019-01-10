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Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог 

Lenta.ru + ещё 2 27 минут назад
Фото: beztabu.net
Боксер Петр Очеретяный, которого обвиняют в убийстве сотрудника украинского Управления госохраны (УГО) Василия Хмелюка, выпустили из СИЗО под залог. Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.
В сообщении говорится, что на Очеретяного надели специальный отслеживающий браслет и выпустили под залог. Сумма залога составила 600 тысяч гривен.
Ранее Печерский районный суд Киева назначил Очеретяному меру пересечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой в виде залога на указанную сумму.
Городская прокуратура Киева обжаловала решение об освобождении Очеретяного.
Конфликт между боксером Петром Очеретяным и Василием Хмелюком произошел вечером 2 января во дворе жилого комплекса на улице Саперное Поле. Хмелюк якобы чуть не задавил двух собак, которых выгуливал Очеретяный. Боксер и сотрудник охраны вступили в перепалку. Хмелюк получил резкий удар в челюсть и скончался, не приходя в сознание, несмотря на усилия прибывших медиков.
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Происшествия , В мире , Украина , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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