СК изъял более 40 кг героина у наркодельцов из Средней Азии

Задержана банда дельцов, поставлявших в Россию наркотики из Центральной Азии, изъято не менее 43 килограммов героина, сообщает ФСБ РФ в четверг. Трансграничную преступную группировку удалось ликвидировать в ходе многоэтапной операции. Пресечен крупный канал контрабанды героина из Центральной Азии. Подозреваемые — граждане нескольких государств. "Несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории лесного массива в Москве, а также применяли различные ухищрения, на заключительной стадии операции с поличным задержаны активные члены разрабатываемой преступной группы, из незаконного оборота изъято не менее 43 килограммов героина", — говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело, задержанные помещены в СИЗО