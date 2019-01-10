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СК изъял более 40 кг героина у наркодельцов из Средней Азии 

РИА Новости + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Задержана банда дельцов, поставлявших в Россию наркотики из Центральной Азии, изъято не менее 43 килограммов героина, сообщает ФСБ РФ в четверг.
Трансграничную преступную группировку удалось ликвидировать в ходе многоэтапной операции. Пресечен крупный канал контрабанды героина из Центральной Азии. Подозреваемые — граждане нескольких государств.
"Несмотря на то, что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории лесного массива в Москве, а также применяли различные ухищрения, на заключительной стадии операции с поличным задержаны активные члены разрабатываемой преступной группы, из незаконного оборота изъято не менее 43 килограммов героина", — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело, задержанные помещены в СИЗО.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , ФСИН
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