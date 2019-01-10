Фельдшер обвинила врачей скорой в изнасиловании

Омске следователи начали проверку по заявлению врача скорой помощи, обвинившей двух коллег в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

По данным агентства, 40-летняя фельдшер обратилась в полицию 7 января. Она рассказала, что 1 января во время дежурства два врача изнасиловали ее в комнате отдыха.

По данным «Вечернего Омска», женщина обвинила в преступлении медиков 56 и 53 лет, которые работают вместе с ней на подстанции скорой помощи.

По информации «НГС. Омск», фельдшер и обвиняемые ею мужчины работают на станции скорой помощи, расположенной по адресу Куломзинская, 66А. Главврач станции Максим Стуканов заявил порталу, что пока не может «ни обвинить, ни оправдать» подчиненных.

«Всё 1 января люди работали. <…> Никакого изнасилования там не было уж точно, а что было между очень взрослыми людьми…» — заявил он.

По словам Стуканова, сейчас ему поступают объяснительные от медиков.