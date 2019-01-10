В Челябинской области застрелили бизнесмена

Следственные органы задержали жителя Челябинской области и предъявили обвинение в убийстве предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями нашли 5 января в лесу, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, днем 5 января в лесу около поселка Тыелга (Миасский городской округ) было найдено тело 51-летнего предпринимателя с огнестрельными ранениями. Заведено дело об убийстве.

"…Удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний житель города Карабаша", — говорится в сообщении.

Как установило следствие, предприниматель на снегоходе поехал в лес, где встретил местного жителя, проверяющего волчьи капканы. В лесу между ними возник конфликт, так как местный житель думал, что бизнесмен причастен к поджогу его охотничьего домика. В итоге мужчина застрелил бизнесмена из охотничьего ружья, его тело закопал в снегу, а снегоход сжег.

Жителю Челябинской области предъявлено обвинение, по ходатайству следователя в отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, добавлено в сообщении.