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В Челябинской области застрелили бизнесмена 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: СК РФ
Следственные органы задержали жителя Челябинской области и предъявили обвинение в убийстве предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями нашли 5 января в лесу, сообщило следственное управление СКР по региону.
По данным следствия, днем 5 января в лесу около поселка Тыелга (Миасский городской округ) было найдено тело 51-летнего предпринимателя с огнестрельными ранениями. Заведено дело об убийстве.
"…Удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний житель города Карабаша", — говорится в сообщении.
Как установило следствие, предприниматель на снегоходе поехал в лес, где встретил местного жителя, проверяющего волчьи капканы. В лесу между ними возник конфликт, так как местный житель думал, что бизнесмен причастен к поджогу его охотничьего домика. В итоге мужчина застрелил бизнесмена из охотничьего ружья, его тело закопал в снегу, а снегоход сжег.
Жителю Челябинской области предъявлено обвинение, по ходатайству следователя в отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, добавлено в сообщении.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Челябинская Область
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