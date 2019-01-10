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«Слишком женская» сумка мужчины вызвала драку 

Рамблер 1 час назад
В Санкт-Петербурге произошла драка в кафе, торгующем шавермой. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Началась разборка с замечания, которое сделал один посетитель кафе другому. Молодому человеку показалась, что сумка, которую держит в руках другой покупатель шавермы, слишком женская, о чём он ему и сообщил. Однако владелец аксессуара не стал тратить время на ответ и пустил в ход кулаки и разбушевался настолько, что пострадали несколько стоящих рядом человек. По некоторым сведениям, хозяин «слишком женской» сумки — участник чеченской кампании, служивший в разведроте.
Происшествия , Видео , Криминал , Санкт-Петербург
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