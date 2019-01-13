Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД открестилось от задержания блогера из-за репоста видео с похорон рецидивиста 

Lenta.ru + ещё 27 1 час назад
Фото: Кадр youtube
Блогер Виктор Торопцев, распространивший информацию о похоронах криминального авторитета с участием главы местной полиции и прокурора, не был задержан. Об этом заявил представитель МВД по Хабаровскому краю, передает РИА Новости.
По его словам, блогера один раз приглашали на беседу в полицию сразу поле того, как он разместил видео.
О задержании блогера стало известно 12 января. По словам жителя Амурска, Торопцева задержали сотрудники ГИБДД за якобы недействительное водительское удостоверение, хотя информации о лишении прав до этого он не получал и в суд вызван не был. Он связывает свое задержание с распространением видеоролика, на котором запечатлено шествие жителей Амурска по автомобильной дороге за гробом местного криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба.
10 января в полиции Амурского района заявили, что намерены обратиться в суд после сообщений в соцсетях о том, что их начальник принял участие в похоронах Зарубы. Главу районных правоохранительных органов заметил один из интернет-пользователей.
Видеозапись траурной процессии с гробом Зарубина, недавно скончавшегося от рака, появилась в январе. Судя по записи, в похоронах участвовали не менее ста человек, они фактически перекрыли движение по одной из городских улиц.
Последние новости
WADA объявит решение по судьбе российского спорта Врачи спасли ногу пострадавшему в Магнитогорске младенцу Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Комментарии23
Происшествия , Криминал , Юрий Зарубин , ГИБДД , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роскошь и развратная жизнь украинских священников
«Некем будет заменить даже сантехника»133
Украинцы массово высмеивают новый закон о «сексе»42
Названа «умнейшая» страна мира17
Киев решил судьбу храма с могилой основателя Москвы62
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение