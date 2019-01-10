Россиянин увидел начальника полиции у гроба криминального лидера и поплатился

По факту сделанной им публикации назначена проверка. Ведомственные юристы оценят репутационный вред и могут обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства стражей порядка.

Один из местных жителей рассказал, что участие правоохранителей в похоронах Юрия Зарубина было запечатлено на видео, передает «Росбалт» . К сделавшему запись человеку сразу же приехали полицейские.

«Сказали, чтобы мы удалили видео со всех ресурсов, где публиковали. Иначе будут проблемы», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что траурная процессия с гробом Юрия Зарубина, скончавшегося на днях от рака, попала на видео.

Судя по записи, в похоронах участвовали не меньше сотни человек, и они фактически перекрыли движение по одной из городских улиц. Однако Щеголева настаивает, что дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перегораживать дорогу.