Подрядчика космодрома «Восточный» обвиняют в крупном хищении у ЦЭНКИ

Из материалов суда следует, что руководитель компании-подрядчика обвиняется в том, что, используя служебное положение, с августа по декабрь 2017 года завладел 25,87 миллиона рублей, принадлежащими ЦЭНКИ.

Гендиректора обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) за умышленное тяжкое преступление, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило суд заключить Новикова под стражу.

"Новиков был задержан в международном аэропорту "Шереметьево" при попытке выезда в республику Вьетнам. Доказательств, подтверждающих доводы Новикова, что им был приобретен обратный билет в Россию на январь 2019 года, суду не предоставлено", — сообщает суд.

Суд посчитал, что гендиректор может оказывать давление на своих подчиненных-свидетелей по делу, а также уничтожить или скрыть от следствия доказательства. Уточняется, что он препятствовал производству по делу, уклонялся от явки на допрос.