Гендиректора АО "Лео Телеком", выполнявшего подряд на космодроме "Восточный" в 2017 году, обвиняют в хищении у Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) более 25,8 миллиона рублей, руководитель компании Антон Новиков заключен под стражу, сообщает Благовещенский городской суд.
Из материалов суда следует, что руководитель компании-подрядчика обвиняется в том, что, используя служебное положение, с августа по декабрь 2017 года завладел 25,87 миллиона рублей, принадлежащими ЦЭНКИ.
Гендиректора обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) за умышленное тяжкое преступление, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило суд заключить Новикова под стражу.
"Новиков был задержан в международном аэропорту "Шереметьево" при попытке выезда в республику Вьетнам. Доказательств, подтверждающих доводы Новикова, что им был приобретен обратный билет в Россию на январь 2019 года, суду не предоставлено", — сообщает суд.
Суд посчитал, что гендиректор может оказывать давление на своих подчиненных-свидетелей по делу, а также уничтожить или скрыть от следствия доказательства. Уточняется, что он препятствовал производству по делу, уклонялся от явки на допрос.
"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 28 февраля 2019 года", — говорится в документах.