В Хабаровском крае проводят проверку после публикации ВИДЕО похорон «вора» Зарубы, на которых «засветились» работники МВД и прокуратуры

В соцсетях распространилась видеозапись похорон криминального авторитета в Амурске Хабаровского края . Утверждается, что покойного вора в законе Юрия Зарубина по кличке Заруба чествовали как национального героя, а ради траурной церемонии было частично перекрыто автомобильное движение, после чего на дороге образовалась пробка.

Более того, видную роль на похоронах якобы играли сотрудники прокуратуры и отдела полиции , которые несли гроб. В связи с распространением этой информации управление МВД РФ по Хабаровскому краю назначило служебную проверку, пишет

Скандал разразился после того, как 8 января в соцсетях появился ролик длиной в 1 минуту. В настоящий момент видео доступно на страничке пользователя Михаила Светлова в Twitter. Съемка, вероятно, велась через окно многоэтажного дома. В кадре видна длинная процессия людей (приблизительно 100 человек), бредущих прямо по проезжей части. В связи с этим, судя по видео, движение по улице, по меньшей мере в одну сторону, было перекрыто.

"2019-й год, Хабаровский край, г. Амурск. Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия (Заруба). Перекрыли движение в городе. Хорошо, что сейчас не 90е!" — говорится в комментарии к видео.

2019й год, Хабаровский край, г. Амурск. Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия «Заруба». Перекрыли движение в городе. Хорошо, что сейчас не 90е! pic.twitter.com/PvQoHxE9eP

— Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 8 января 2019 г.

"Вот так у нас хоронят Зарубу. Даже заранее приехали, песком все посыпали строители", — комментирует женский голос за кадром.

По некоторым данным, на похоронах присутствовали городской прокурор и начальник отдела МВД по Амурскому району. Однако глава пресс-службы краевого УМВД Ирина Щеголева поспешила опровергнуть эту информацию, даже не дожидаясь результатов полицейской проверки, сообщает

MediaLeaks

Вместе с тем Щеголева заявила, что автор скандальной публикации в интернете состоит «на учете в органах внутренних дел» и с ним «проводится беседа». «Устанавливаются причины, по которым он разместил данную публикацию», — подчеркнула глава пресс-службы.

Щеголева уточнила, что юристы оценят, насколько серьезный репутационный вред был нанесен органам внутренних дел.

Характерно, что в комментариях к видео интернет-пользователи не только не сомневаются в правдивости информации о похоронах бандита с участием силовиков, но даже считают этот факт типичным для Амурска, а то и для всей России. «Страна цапков», — написал один из них.

Один из местных жителей на условиях анонимности сообщил, что Юрий Зарубин, известный как Заруба, действительно недавно скончался от рака. Видео с похорон опубликовал другой горожанин, и он же собирался разместить в соцсетях видеокадры с силовиками, которые участвовали в похоронах криминального авторитета. Однако горожанин стал получать угрозы по телефону. «А потом приехала полиция к нему домой. Сказали, чтобы мы удалили видео со всех ресурсов, где публиковали. Иначе будут проблемы», — добавил местный житель.

В настоящее время видеозапись с похорон уже не доступна на ряде интернет-ресурсов.