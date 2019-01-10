В Дагестане более 70 человек отравились загрязненной водой

Причиной отравления более 70 человек в Казбековском районе Дагестана стала загрязненная вода, сообщает пресс-служба управления регионального Роспотребнадзора

Ранее сообщалось, что 2-8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек. На следующий день число пострадавших выросло до 71 человека. В больнице находились 10 человек.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии, … воды и материала от больных выделен возбудитель дизентерии. Причиной заболевания явилась загрязненная питьевая вода. С целью локализации очага кишечной инфекции вынесено постановление заместителя главного государственного санитарного врача города Кизилюрта о запрещении использования водопроводной воды…", — говорится в релизе.

По данным ведомства, на "период эпидемиологического неблагополучия прекращена работа всех общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также будет проведена вакцинация населения против вирусного гепатита А и фагирования дизентерийным бактериофагом".