Причиной отравления более 70 человек в Казбековском районе Дагестана стала загрязненная вода, сообщает пресс-служба управления регионального Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что 2-8 января с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 60 человек. На следующий день число пострадавших выросло до 71 человека. В больнице находились 10 человек.
"По результатам лабораторных исследований, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии, … воды и материала от больных выделен возбудитель дизентерии. Причиной заболевания явилась загрязненная питьевая вода. С целью локализации очага кишечной инфекции вынесено постановление заместителя главного государственного санитарного врача города Кизилюрта о запрещении использования водопроводной воды…", — говорится в релизе.
По данным ведомства, на "период эпидемиологического неблагополучия прекращена работа всех общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также будет проведена вакцинация населения против вирусного гепатита А и фагирования дизентерийным бактериофагом".
"По факту регистрации случаев групповой заболеваемости острой кишечной инфекции в Хасавюртовский межрайонный СО СУ СК России по республике Дагестан направлена информация о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 236 УК РФ, а также в прокуратуру Казбековского района", — отмечается в сообщении.