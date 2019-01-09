Украинский пограничник пытался съесть взятку во время задержания

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости . Украинские правоохранители задержали инспектора пограничной службы во время получения взятки в 200 долларов, которую пограничник попытался съесть, сообщила в среду пресс-служба Национальной полиции.

В полиции сообщили, что пограничник за вознаграждение содействовал в беспрепятственной перевозке сигарет из Украины в страны ЕС через пункт пропуска «Лужанка», расположенный на границе с Венгрией.

"Правоохранителями был задокументирован факт вымогательства 1 тысячи долларов США… Во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов инспектора задержали… Чтобы избавиться предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть", — говорится в сообщении на сайте полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбужденно уголовное дело по статье «получение взятки», проверяется причастность других сотрудников пункта пропуска «Лужанка» к коррупционной деятельности.