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Лыжник из Москвы погиб под лавиной на Эльбрусе 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Лыжник из Москвы погиб под лавиной на Эльбрусе, катаясь вне обозначенных трасс. Об этом сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
По информации ведомства, мужчина 1981 года рождения катался вне трассы в районе станции "Мир". На высоте около 3,5 тысячи метров он подрезал лавину, которая в результате и накрыла его. Тело пропавшего лыжника обнаружили вечером 9 января.
Представитель МЧС также отметил, что спасатели продолжают поиски на месте ЧП, так как, по некоторым данным, спортсмен мог кататься не один.
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