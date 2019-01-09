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Воронежец у себя дома в комнате хранил в газете незаконное вещество 

Новости Воронежа 2 часа назад
Фото: Новости Воронежа
В Семилукском районе стражам порядка стало известно, что 44-летний безработный жители села Землянск может быть причастен к незаконному хранению наркотиков.
В доме у воронежца провели обыск. В комнате полицейские нашли газетный сверток. Внутри него — высушенную растительную массу. Экспертиза показала, что это мариухана. Вес «дури» более 313 граммов, то есть крупный размер.
По словам злоумышленника, минувшей осенью он на заброшенном пустыре обнаружил дикорастущую коноплю.
«Он ее высушил и впоследствии намеревался употребить», — рассказали в МВД.
Сейчас воронежец находится под стражей. За хранение наркотиков ему грозит 10 лет тюрьмы.
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