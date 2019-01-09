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Открытое горение на заводе в Оренбургской области ликвидировано 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"На данный момент открытое горение ликвидировано", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пожар в цехе удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. Пострадавших нет. Порядка 70 работников завода были эвакуированы. В Новосергиевском районе Оренбургской области, где расположен завод, введен режим ЧС.
В результате пожара, которому был присвоен третий номер сложности, частично обрушилась кровля. На месте работает лаборатория для замеров уровня ПДК и вредных веществ в воздухе. По данным Роспотребнадзора, предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Как сообщил ТАСС глава Новосергиевского района области Александр Лыков, пожар нанес заводу значительный ущерб, в ближайшее время возобновление работы предприятия не произойдет.
ООО "Оренбургский завод промышленного цинкования" входит в холдинг "Уралэлектрострой", основной сферой деятельностью завода является комплексное проектирование энергообъектов, а также строительство и реконструкция сетей электроснабжения. Завод начал работать с декабря 2014 года, оснащен автоматической линией горячего цинкования и одной из самых больших в России ванной для цинкования.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Происшествия , Пожары , Оренбургская Область
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