Подозреваемый признался в убийстве полицейского

Мужчина, которого подозревают в убийстве тверского полицейского в подмосковном городе Подольск , дал признательные показания. Он сообщил обо всех обстоятельствах преступления.

«Также он подтвердил информацию о том, что является уроженцем Республики Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — рассказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

На данный момент продолжается проведение следственных действий с участием подозреваемого. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее стало известно о том, что правоохранители разыскивают мужчину 1978 рождения, который убил сотрудника полиции из Твери. В момент гибели полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей. У него на почве ревности вспыхнул конфликт с мужчиной, в ходе которого злоумышленник нанёс оппоненту несколько ножевых ранений в шею, после чего скрылся. По факту произошедшего заведено уголовное дело.