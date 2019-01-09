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Подозреваемый признался в убийстве полицейского 

News.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, которого подозревают в убийстве тверского полицейского в подмосковном городе Подольск, дал признательные показания. Он сообщил обо всех обстоятельствах преступления.
«Также он подтвердил информацию о том, что является уроженцем Республики Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — рассказала представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
На данный момент продолжается проведение следственных действий с участием подозреваемого. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее стало известно о том, что правоохранители разыскивают мужчину 1978 рождения, который убил сотрудника полиции из Твери. В момент гибели полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей. У него на почве ревности вспыхнул конфликт с мужчиной, в ходе которого злоумышленник нанёс оппоненту несколько ножевых ранений в шею, после чего скрылся. По факту произошедшего заведено уголовное дело.
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Комментарии
Происшествия , Ольга Врадий , СКР , Подольск , Чувашская Республика
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