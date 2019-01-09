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Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400

Названо требование уфимской дознавательницы к насильникам 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: соцсети
Знакомый задержанных по делу об изнасилованной в Уфе дознавательницы Андрей Шурухин рассказал, что сторона обвинения по делу готовит иск на 30 млн рублей, адвокат одного из подозреваемых сообщил, что потерпевшая приходила на очную ставку в маске.
«Речь шла о сумме по 10 млн рублей с каждого обвиняемого. Хотя ее адвокат поначалу отказывалась от любых денег. Посмотрим, как все это будет выглядеть. В рамках уголовного дела такое возможно», — рассказал Шурухин «Московскому комсомольцу».
Он также отметил, что иск на возмещение морального ущерба еще не был предъявлен, и добавил, что дело, по всей видимости, дойдет до суда.
Шурухин пояснил, что один из подозреваемых в изнасиловании Эдуард Матвеев якобы был приятелем отца потерпевшей, именно его отец попросил «пристроить» дочь в его отдел.
Он добавил, что на последнем заседании суда не были озвучены результаты ДНК-экспертизы, хотя она уже должна была быть готова.
Адвокат Матвеева Аслям Халиков отметил, что защита уже более двух месяцев ждет этих результатов.
«Немыслимо, чтобы экспертизу так долго делали. Хотя если потерпевшая приходит на очную ставку в маске, а на свидетельницу при опознании надевают парик — такие следственные действия начинают напоминать фарс. Мы подождем еще неделю, максимум 10 дней и начнем готовить соответствующие запросы и ходатайства», — сказал Халиков журналистам.
Приятель подозреваемых Шурухин указал, «что из уголовного дела исчезли первичные протоколы допроса пострадавшей, где она указывала время преступления: с 22.40 до 00.30».
Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова. 31 декабря Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о продлении ареста фигурантам дела.
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Происшествия , Эдуард Матвеев , Московский комсомолец , Уфа
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