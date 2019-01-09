«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына

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Женщина сняла видео с оскорблениями в адрес маленького сына 

Рамблер 1 час назад
В Сети появилось видео, на котором молодая мать оскорбляет своего маленького сына, который купается в ванной.
Видео снято самой женщиной. На записи она называет ребенка «животным», «скотиной», грозит отправить его в детский дом и употребляет нецензурную лексику. На теле мальчика можно заметить кровоподтеки.
Как выяснили СМИ, женщине 27 лет, ее зовут Олеся С., ее муж Сергей — музыкант, у них двое детей.
Не так давно пара обращалась в полицию по поводу «травли в соцсетях». По их словам, интернет-пользователи затравили их из-за плохого обращения с детьми.
Как пишет ФАН со ссылкой на близкий к семье источник, в их дом неоднократно приходили проверки, которые не выявили нарушений в уходе за детьми.
В соцсетях же утверждается, что дети содержатся в антисанитарных условиях и подвергаются моральным и физическим издевательствам. По словам одного их пользователей, однажды один из детей 24 часа провел в манеже без постельного белья.
Комментарии21
Происшествия , Видео
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