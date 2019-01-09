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В «Пулково» с авиарейса сняли пьяную женщину 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Пьяную жительницу Подмосковья сняли с авиарейса Санкт-Петербург-Москва в аэропорту "Пулково", поскольку она слабо ориентировалась в окружающей обстановке, а также могла причинить вред себе и окружающим, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Волк, полицейские аэропорта "Пулково" получили сообщение о том, что в самолете рейса Санкт-Петербург-Москва находится пассажирка в нетрезвом состоянии. Командир экипажа принял решение снять ее с рейса.
"Прибывший на место наряд полиции установил, что женщина имеет внешние признаки алкогольного опьянения и слабо ориентируется в окружающей обстановке, может причинить вред себе и окружающим", — сообщила Волк.
Полицейские доставили правонарушительницу в линейный отдел МВД России в аэропорту "Пулково", на нее заведено дело об административном правонарушении по статье КоАП "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
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Комментарии
Происшествия , Ирина Волк , МВД , Московская область
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