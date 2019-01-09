Утром 9 января в Подольске зверски убили полицейского из Тверской области, приехавшего в гости к своей знакомой. По данным следствия, подозреваемый в преступлении ранее уже был судим за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Оперативникам удалось задержать его по горячим следам. О том, из-за чего могли не поладить майор полиции и уголовник — в материале РИА Новости.
Трагическое застолье
Информация о смертельной поножовщине поступила в дежурную часть подольского отдела полиции около пяти часов утра в среду. Прибывшие к месту ЧП оперативники обнаружили труп 36-летнего жителя Тверской области Максима Дунаева с перерезанным горлом.
Вскоре выяснилось, что погибший сам был действующим сотрудником полиции, но в момент инцидента находился не при исполнении.
"Он познакомился с девушкой из Подольска в интернете и, дождавшись отпуска, решил съездить к ней в гости, — рассказывает РИА Новости коллега убитого Дмитрий. — Что именно произошло в квартире, пока до конца не ясно".
По официальной версии, озвученной СУ СКР по Московской области, в гостях у знакомой Дунаев выпивал вместе с ее соседом. "В процессе общения между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один мужчина нанес другому удар ножом в область шеи, — уточнили в ведомстве. — От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а подозреваемый с места происшествия скрылся".
На поиски преступника сразу были брошены полицейские со всего Подмосковья и ближайших регионов, задержать его удалось спустя несколько часов. О беглеце известно, что он родом из Чувашии и уже имел судимость за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сколько времени рецидивист провел за решеткой, следователи не сообщают. Наказание по такой статье предусматривает довольно серьезные сроки — от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
По факту произошедшего в Подольске возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет колонии строгого режима.
Персональные благодарности
Погибший Дунаев служил старшим дознавателем в отделе полиции Весьегонска. Коллеги отзываются о нем как о честном и порядочном сотруднике. "Максим давно работал в правоохранительных органах, дослужился до звания майора, — рассказывает РИА Новости один из друзей. — В прошлом году мы вместе с ним были в командировке на Северном Кавказе. Там он проявил себя очень исполнительным и инициативным".
Незадолго до гибели Дунаев вместе с двумя оперативниками удостоился персональной благодарности от жителей Санкт-Петербурга.
"В сентябре 2018-го у троих гостей из Северной столицы, приехавших в Весьегонск на рыбалку, украли оборудование общей стоимостью более 30 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Тверской области. — Сотрудники уголовного розыска Олег Овчинников, Сергей Хохряков и дознаватель Максим Дунаев в течение трех часов вышли на след и задержали подозреваемых, которые сознались в краже и вернули похищенное имущество. Заявители выразили слова признательности полицейским за профессионализм".
В шеститысячном Весьегонске Дунаева знал практически каждый второй. В городском паблике в социальных сетях люди оставляют соболезнования и вспоминают, что Максим был добрым и светлым человеком, всегда готовым прийти на помощь.
"Он был открытый, безобидный, компанейский и даже немного забавный. При виде Максима все испытывали только положительные эмоции, — рассказывает РИА Новости знакомая погибшего Ольга Горбачева. — Последний раз я видела его в новогоднюю ночь — он, как обычно, был очень веселый и доброжелательный. Тогда ничто не предвещало беды".
Известно, что Дунаев несколько лет назад развелся с супругой, но поддерживал хорошие отношения с двумя маленькими сыновьями. Похороны Максима состоятся после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Не при исполнении
Гибель Дунаева стала уже третьим по счету за последние месяцы громким инцидентом с участием сотрудников силовых структур, находившихся не при исполнении должностных обязанностей. Так, в ноябре 2018-го в ночном клубе Махачкалы убили 26-летнего росгвардейца Мурада Рамазанова. По предварительным данным, он погиб, когда разнимал двух спортсменов, подравшихся у входа. Одного из них, чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева с множественными огнестрельными ранениями сначала доставили в больницу, а позже арестовали. Другого — 29-летнего Хаскила Якубова, скрывшегося с места ЧП, объявили в федеральный розыск. Информации о его поимке до сих пор нет.
В сентябре в Алтайском крае покончил с собой оперативник уголовного розыска Максим Кудинов. По словам местных жителей, перед смертью он написал записку о том, что не собирается отвечать за преступления, которые не совершал. Выяснилось, что погибший проходил свидетелем по делу заместителя начальника полиции Шипуновского района по оперативной работе Сергея Воронова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Сейчас в инциденте разбираются следователи.