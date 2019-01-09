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В Самаре совершил аварийную посадку самолет из Дубая 

РИА Новости + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Самолет Boeing-737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая, совершил аварийную посадку в самарском аэропорту "Курумоч", сообщила РИА Новости в среду представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.
"В 13.50 (12.50 мск) поступило сообщение о проблеме с закрылками у самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Самару, по предварительным данным, из-за обледенения. В 14.22 (13.22 мск) он совершил аварийную посадку в аэропорту "Курумоч" с небольшой задержкой", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, на борту находились 170 пассажиров и семь членов экипажа, пострадавших и повреждений нет.
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Происшествия , РИА Новости , Дубай , Самара
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