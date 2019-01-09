Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили

Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном Telegram-канале.

Это решение Колпинский районный суд принял в середине декабря, 9 января оно вступило в законную силу. До окончания срока хакеру оставалось чуть более пяти месяцев.

В ходатайстве адвокат Теплякова отметил, что его подзащитный имеет постоянную работу и поддерживает отношения с семьей. Также сообщается, что администрация колонии общего режима , где он отбывал наказание, неоднократно поощряла его.

Тепляков был заключен под стражу в декабре 2016 года. В сентябре 2017-го Московский городской суд приговорил его и еще одного участника группировки «Шалтай-Болтай» Александра Филинова к трем годам лишения свободы.

Лидер хакерского объединения Владимир Аникеев был приговорен в июле 2017 года к двум годам колонии общего режима. В августе 2018-го он вышел из тюрьмы, так как каждый день, проведенный им в СИЗО, был засчитан как два дня в колонии-поселении.

Хакеры получили наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК). Участники «Шалтая-Болтая» (также известны как «Анонимный интернационал») перехватывали электронную корреспонденцию чиновников и бизнесменов.