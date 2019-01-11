Хакер из «Шалтая-Болтая» заявил о работе под руководством ФСБ

Хакер из группировки «Анонимный интернационал» (также известной как «Шалтай-Болтай») Константин Тепляков заявил РБК , что группа работала под руководством сотрудников ФСБ . Это стало его первым заявлением после условно-досрочного освобождения из петербургской ИК-5.

«Связь с сотрудниками ФСБ держал [руководитель «Анонимного интернационала» Владимир] Аникеев. Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер», — рассказал Тепляков, уточнив, что члены группы проводили время в основном за рубежом.

Он утверждает, что лидер группировки не раскрывал сообщникам, с кем имел контакты.

«Аникеев брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ, — рассказал Тепляков. — Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации». Собеседник добавил, что и до августа 2015 года понимал, что кто-то «дает указания и определяет направление» работы группы, но не мог с уверенностью утверждать, что это спецслужба.

Тепляков предполагает, что контактировать с Аникеевым могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 года, примерно в одно время с членами «Анонимного интернационала».

«Был понятен уровень этих людей. И в принципе он совпал [с уровнем задержанных впоследствии офицеров ЦИБа]​», — сказал Тепляков.

То, что в отношении хакеров из «Шалтая-Болтая» в итоге возбудили уголовное дело, Тепляков связывает с конфликтом внутри ФСБ: «Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали, вот и всё. Это просто несогласованность».

Аникеев ранее утверждал, что у группы не было никаких контактов с ФСБ.