Появилось видео нападения на полицейских под Кировом

В Сети появилось видео нападения на полицейских в Кировской области

Двое мужчин напали на сотрудников полиции в Кирово-Чепецке , сообщил портал "Pro Город Киров".

Инцидент произошел в ночь на 4 января у ночного клуба. По рассказам очевидцев, сотрудники ППС проезжали мимо заведения и увидели, как двое мужчин избивают третьего. Полицейские вмешались в драку, однако дебоширы оказали сопротивление.

"Одному полицейскому нанесли удар, другого уронили. Для вызова помощи полицейские выстрелили вверх", — уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.