Появилось видео нападения на полицейских под Кировом

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В Сети появилось видео нападения на полицейских в Кировской области 

РИА Новости 1 час назад
Двое мужчин напали на сотрудников полиции в Кирово-Чепецке, сообщил портал "Pro Город Киров".
Инцидент произошел в ночь на 4 января у ночного клуба. По рассказам очевидцев, сотрудники ППС проезжали мимо заведения и увидели, как двое мужчин избивают третьего. Полицейские вмешались в драку, однако дебоширы оказали сопротивление.
"Одному полицейскому нанесли удар, другого уронили. Для вызова помощи полицейские выстрелили вверх", — уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.
Участников драки задержали. Проводится проверка, материалы дела переданы в Следственный комитет.
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Происшествия , Видео , Криминал , СКР , МВД , Кирово-Чепецк , Кировская Область
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