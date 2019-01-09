Появилось видео нападения на полицейских под Кировом

Двое мужчин напали на сотрудников полиции в Кирово-Чепецке, сообщил портал "Pro Город Киров".
Инцидент произошел в ночь на 4 января у ночного клуба. По рассказам очевидцев, сотрудники ППС проезжали мимо заведения и увидели, как двое мужчин избивают третьего. Полицейские вмешались в драку, однако дебоширы оказали сопротивление.
"Одному полицейскому нанесли удар, другого уронили. Для вызова помощи полицейские выстрелили вверх", — уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.
Участников драки задержали. Проводится проверка, материалы дела переданы в Следственный комитет.