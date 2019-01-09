Россияне сбежали от коллекторов и погибли

Сбежавшие в Камбоджу из-за ипотеки россияне найдены мертвыми

Двое туристов из Санкт-Петербурга скончались в Камбодже . Об этом заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации в Камбодже Евгений Заболотный сообщил региональному изданию «78.ru».

Тела 53-летнего Виктора Харламова и 58-летней Лилии Поспеловой были найдены 4 января в съемной квартире в городе Сиануквиль . Представители консульства назвали причиной смерти инфаркт миокарда, однако прежде друзья и родственники пары оглашали другие версии.

Знакомая Поспеловой предположила, что они умерли от аптечного спирта, а отцу Харламова 2 января пришло сообщение от сына с текстом:

«Лиля ушла. Я сижу около нее. Полицию еще не вызывал. Следующим буду я».

По словам брата Поспеловой Константина Лопатина, несколько лет назад после кризиса супруги обанкротились: им стало нечем выплачивать ипотеку, и их начали запугивать коллекторы. Они уехали в Камбоджу в марте 2018 года, взяв билет в один конец. В день смерти Харламов сообщил отцу, что у них кончились деньги.