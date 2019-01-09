Россияне сбежали от коллекторов и погибли

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавшие в Камбоджу из-за ипотеки россияне найдены мертвыми 

Lenta.ru 1 час назад
Двое туристов из Санкт-Петербурга скончались в Камбодже. Об этом заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации в Камбодже Евгений Заболотный сообщил региональному изданию «78.ru».
Тела 53-летнего Виктора Харламова и 58-летней Лилии Поспеловой были найдены 4 января в съемной квартире в городе Сиануквиль. Представители консульства назвали причиной смерти инфаркт миокарда, однако прежде друзья и родственники пары оглашали другие версии.
Знакомая Поспеловой предположила, что они умерли от аптечного спирта, а отцу Харламова 2 января пришло сообщение от сына с текстом:
«Лиля ушла. Я сижу около нее. Полицию еще не вызывал. Следующим буду я».
По словам брата Поспеловой Константина Лопатина, несколько лет назад после кризиса супруги обанкротились: им стало нечем выплачивать ипотеку, и их начали запугивать коллекторы. Они уехали в Камбоджу в марте 2018 года, взяв билет в один конец. В день смерти Харламов сообщил отцу, что у них кончились деньги.
В декабре российский турист скончался в международном аэропорту Даболим (Dabolim) в индийском штате Гоа после того, как пожаловался на боли в области груди. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что причиной смерти стал 36-летнего Антона Кузнецова стал сердечный приступ. По данным полиции Даболим, турист с женой прибыли на Гоа 4 декабря чартерным рейсом и расположились в городе Канакона.
Последние новости
В Москву придет оттепель России предсказали европейское доминирование В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
Комментарии32
Происшествия , Видео , Антон Кузнецов , МВД , Камбоджа , Санкт-Петербург , Сиануквиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «подарком для НАТО»318
В Москву придет оттепель3
Депутат предложил изменить новогодние каникулы78
Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года8
Новогоднее шоу Урганта удалили из сети12
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
04:08
Россияне сбежали от коллекторов и погибли
Происшествия
03:46
Скандал на похоронах Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Порошенко сделал Филарета «Героем Украины»
В мире Конфликты
01:28
Появилось видео нападения на полицейских под Кировом
Происшествия Криминал
02:15
В Москву придет оттепель
Погода Новости Москвы
01:34
Куда можно сдать в Москве новогоднюю елку
Новости Москвы
10:08
Подозрительные экзоскелеты сняли на видео в Африке
Армия
01:00
Завершился фестиваль света в Санкт-Петербурге
Общество
00:31
Слон ограбил и повертел хоботом девушку
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение