В Москве жестоко избили муниципального депутата

Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в результате нападения мужчина получил травмы и попал в больницу.

"Вчера ночью на меня было совершено нападение. Несколько ударов по голове, в затылок, вроде, тупым предметом. Со спины", — написал сам Чиркин на фейсбуке.

Он добавил, что связывает инцидент со своей общественной деятельностью.