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В Москве жестоко избили муниципального депутата 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, в результате нападения мужчина получил травмы и попал в больницу.
"Вчера ночью на меня было совершено нападение. Несколько ударов по голове, в затылок, вроде, тупым предметом. Со спины", — написал сам Чиркин на фейсбуке.
Он добавил, что связывает инцидент со своей общественной деятельностью.
Ранее сообщалось, что на бывшего депутата Госдумы напали с ножом.
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