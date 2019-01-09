Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиры самолета несколько часов просидели с трупом в салоне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Пассажирам авиакомпании Air New Zealand пришлось провести два часа с трупом мужчины на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mail.
Следовавший из Гонконга в Окленд лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту австралийского города Кэрнс после того, как на борту скончался один из пассажиров.
Самолет приземлился, но в аэропорту оказалось недостаточно сотрудников, чтобы соединить лайнер с терминалом специальным «рукавом». В итоге медики воспользовались лестницей, чтобы попасть в самолет. Она оказалась слишком короткой, так что врачам пришлось подставлять под нее свои сумки с медицинскими инструментами. Вся процедура заняла около двух часов.
В результате, врачам все же удалось вытащить тело, а самолет продолжил полет в Окленд и приземлился в аэропорту назначения с задержкой в два часа.
В декабре 2018 года пассажирка венгерской авиакомпании Wizz Air скончалась на борту самолета, следовавшего из Милана в Кутаиси. Гражданке Грузии стало плохо во время полета, после чего самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Белграда для того, чтобы женщине оказали медицинскую помощь. Однако спасти жизнь пассажирки не удалось.
Последние новости
В Москву придет оттепель России предсказали европейское доминирование В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
Комментарии
Происшествия , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава ЦРУ назвал Путина «подарком для НАТО»111
В Москву придет оттепель3
Депутат предложил изменить новогодние каникулы80
Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года8
Новогоднее шоу Урганта удалили из сети4
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
03:46
Скандал на похоронах Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Порошенко сделал Филарета «Героем Украины»
В мире Конфликты
02:15
В Москву придет оттепель
Погода Новости Москвы
01:34
Куда можно сдать в Москве новогоднюю елку
Новости Москвы
01:00
Завершился фестиваль света в Санкт-Петербурге
Общество
00:31
Слон ограбил и повертел хоботом девушку
Общество Происшествия
01:31
Москвичи скупили старые указатели метро на 2 млн рублей
Новости Москвы
00:18
В Подмосковье убили полицейского
Происшествия
00:16
Голова Снегурочки чуть не покалечила девочку
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение