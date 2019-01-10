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Умер трехлетний мальчик, о помощи которому просили на пресс-конференции Путина 

Рамблер + ещё 21 2 часа назад
Трехлетний Владислав Шестаков, помочь которому просили президента России Владимира Путина, скончался. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе минздрава Иркутской области.
В декабре в ходе ежегодной пресс-конференции президента один из журналистов попросил Путина помочь семье больного раком ребенка в его транспортировке из города Черемхово в Турцию на лечение.
По окончании пресс-конференции в иркутском министерстве здравоохранения объяснили, что Владислав Шестаков болен неизлечимо, нейробластомой забрюшинного пространства четвертой степени, и нетранспортабелен.
Происшествия , Видео , Политика , Владимир Путин , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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