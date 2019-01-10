Умер трехлетний мальчик, о помощи которому просили на пресс-конференции Путина

В декабре в ходе ежегодной пресс-конференции президента один из журналистов попросил Путина помочь семье больного раком ребенка в его транспортировке из города Черемхово в Турцию на лечение.

По окончании пресс-конференции в иркутском министерстве здравоохранения объяснили, что Владислав Шестаков болен неизлечимо, нейробластомой забрюшинного пространства четвертой степени, и нетранспортабелен.