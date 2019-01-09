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Суд закрыл первое дело об экстремизме за посты в соцсетях 

News.ru + ещё 9 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Свердловской области закрыли уголовное дело неоязычника Владимира Мануйленко, подозреваемого в возбуждении ненависти. Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. 57-летнего Мануйленко не признали политически-религиозным деятелем.
Суд также постановил вернуть мужчине все вещи, изъятые во время обысков, в том числе системные блоки, флэшки, телефоны, фотоаппарат и диски.
Мануйленко «взял на себя ответственность в проведении жречно-обрядовых служб» и занимается возрождением славянских обычаев, заявил журналистам адвокат Алексей Бушмаков. По его словам, в публикациях Мануйленко «есть определенная резкость», но никаких призывов не прослеживается.
Как отметил Бушмаков, его подзащитный не согласен с постановлением суда в связи с декриминализацией и намерен обжаловать это решение.
Это первое закрытое уголовное дело в Российской Федерации после декриминализации ст. 282 УК РФ.
Осенью 2016 года лидер неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» разместил на стене в социальной сети «ВКонтакте» две публикации. Следствие на основании экспертизы посчитало, что мужчина сознательно «возбуждает ненависть или вражду по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности». В отношении него было возбуждено уголовное дело, писал News.ru.
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