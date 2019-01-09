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Южнокорейская полиция обвинила школьников в избиении рабочих из России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Lee Jin-man
Полиция Южной Кореи предъявила трем учащимся старшей школы обвинения в избиении двоих россиян, сообщает в среду портал News1 со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в городе Танджин. Утром первого января двое рабочих из России обратились к группе подростков, чтобы спросить дорогу, но школьники избили их. Пострадавшие получили помощь в больнице.
Как заявили нападавшие, им показалось, что россияне донимали их подругу. Полиция установила, что подростки в момент нападения были пьяны.
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Происшествия , Криминал , МВД , Южная Корея
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