Южнокорейская полиция обвинила школьников в избиении рабочих из России

Полиция Южной Кореи предъявила трем учащимся старшей школы обвинения в избиении двоих россиян, сообщает в среду портал News1 со ссылкой на правоохранительные органы

Инцидент произошел в городе Танджин. Утром первого января двое рабочих из России обратились к группе подростков, чтобы спросить дорогу, но школьники избили их. Пострадавшие получили помощь в больнице.

Как заявили нападавшие, им показалось, что россияне донимали их подругу. Полиция установила, что подростки в момент нападения были пьяны.