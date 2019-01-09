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Украинец пытался провезти пушку через границу с Польшей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 39 минут назад
Фото: depositphotos.com
Гражданин Украины пытался провезти в Польшу артиллерийскую систему, однако был задержан на границе, сообщил сотрудник польской Холмской районной прокуратуры Лех Вечежа.
Инцидент, о котором стало известно в среду, произошел на минувшей неделе, 4 января, передает агентство УНН.
Вечежа сообщил, что «элементы пушки находились в сундуках в грузовом автомобиле». Мужчина пытался провести части оружия «через пограничный пункт пропуска в Дорогуске».
Отмечается, что украинец знал, что именно он перевозит. Следствие по данному делу начала местная прокуратура, им также занимается польское агентство внутренней безопасности.
Ранее в Тбилиси задержали семерых вооруженных граждан Украины, среди которых оказался депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада , Польша
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