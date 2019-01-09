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В МВД объяснили поездку полицейских за мандаринами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу объяснили, почему сотрудникам ведомства пришлось проехать 130 километров якобы за одним ящиком мандаринов; видео от возмущенных полицейских накануне появилось в Сети.
В сообщении сайте управления говорится, что полицейские отправились в служебную командировку, чтобы получить продовольственный паек, в состав которого входят «мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки».
В дополнение к этим продуктам «было выдано несколько килограммов фруктов».
В ходе поездки один из сотрудников снял ролик, в котором говорит, что полицейским якобы пришлось проехать 130 км ради ящика мандаринов. Отмечается, что по данному факту начата служебная проверка.
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