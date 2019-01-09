В Магнитогорске задержали мужчину за ложное сообщение о «минировании» дома

"В единую дежурно-диспетчерскую службу 8 января в 02.30 (00.30 мск) поступило заведомо ложное сообщение… в Магнитогорске. Сотрудниками региональных УФСБ, ГУМВД России и Росгвардии был задержан мужчина 1989 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержанный — неоднократно судимый за преступления имущественного характера местный житель, он помещен в изолятор временного содержания.

В среду Правобережный суд города Магнитогорск рассмотрит ходатайство следователя о мере заключения в отношении задержанного в виде заключения под стражу, добавил он.

В суде РИА Новости пояснили, что данное ходатайство поступило в суд, ориентировочно время его рассмотрения — 14.00 (12.00 мск) — 15.00 (13.00 мск).

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что мужчина сообщил о «минировании» одного из жилых домов Магнитогорска, данное сообщение не подтвердилось.