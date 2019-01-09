Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Магнитогорске задержали мужчину за ложное сообщение о «минировании» дома 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC0 / Public Domain
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области за ложное сообщение о "минировании" в городе Магнитогорск, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"В единую дежурно-диспетчерскую службу 8 января в 02.30 (00.30 мск) поступило заведомо ложное сообщение… в Магнитогорске. Сотрудниками региональных УФСБ, ГУМВД России и Росгвардии был задержан мужчина 1989 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что задержанный — неоднократно судимый за преступления имущественного характера местный житель, он помещен в изолятор временного содержания.
В среду Правобережный суд города Магнитогорск рассмотрит ходатайство следователя о мере заключения в отношении задержанного в виде заключения под стражу, добавил он.
В суде РИА Новости пояснили, что данное ходатайство поступило в суд, ориентировочно время его рассмотрения — 14.00 (12.00 мск) — 15.00 (13.00 мск).
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что мужчина сообщил о «минировании» одного из жилых домов Магнитогорска, данное сообщение не подтвердилось.
Последние новости
У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с РФ
Комментарии
Происшествия , Криминал , ФСБ , МВД , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года5
Скандал на похоронах Криса Кельми36
Депутат предложил изменить новогодние каникулы58
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных25
Переотдыхавший Соловьев обругал зрителей143
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
03:46
Скандал на похоронах Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Порошенко сделал Филарета «Героем Украины»
В мире Конфликты
00:31
Слон ограбил и повертел хоботом девушку
Общество Происшествия
01:31
Москвичи скупили старые указатели метро на 2 млн рублей
Новости Москвы
00:18
В Подмосковье убили полицейского
Происшествия
00:16
Голова Снегурочки чуть не покалечила девочку
Общество Происшествия
00:11
Собчак выложила «телкофото с политическим подтекстом»
Шоу-бизнес
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение