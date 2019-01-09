Дрейфующее судно с горящими автомобилями попало на видео 

В сети появилось видео, на котором запечатлено судно, дрейфующее в Тихом океане с почти 4 тысячами горящих автомобилей на борту, сообщают «Известия» со ссылкой на Associated Press. Из 21 члена экипажа 16 человек удалось спасти, четверо погибли, ещё один числится пропавшим без вести.
Возгорание на борту 198-метрового корабля Sincerity Ace произошло в конце декабря. Судно, следовавшее рейсом из Японии по маршруту Гавайские острова — Мексика — Пуэрто-Рико — США, перевозило 3804 легковых автомобиля марки Nissan и строительную технику. После возникновения пожара все члены экипажа покинули корабль
«На данный момент у нас нет информации о состоянии автомобилей. Мы переживаем за членов экипажа и за безопасность спасателей», — приводит слова представителя японского концерна издание «Автомания» со ссылкой на Automotive News.
В настоящее время Sincerity Ace продолжает гореть, дрейфует по течению без управления. Спасательная операция продолжается.