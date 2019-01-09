Дрейфующее судно с горящими автомобилями попало на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено судно, дрейфующее в Тихом океане с почти 4 тысячами горящих автомобилей на борту, сообщают «Известия» со ссылкой на Associated Press . Из 21 члена экипажа 16 человек удалось спасти, четверо погибли, ещё один числится пропавшим без вести.

Возгорание на борту 198-метрового корабля Sincerity Ace произошло в конце декабря. Судно, следовавшее рейсом из Японии по маршруту Гавайские острова — Мексика — Пуэрто-Рико — США, перевозило 3804 легковых автомобиля марки Nissan и строительную технику. После возникновения пожара все члены экипажа покинули корабль

«На данный момент у нас нет информации о состоянии автомобилей. Мы переживаем за членов экипажа и за безопасность спасателей», — приводит слова представителя японского концерна издание «Автомания» со ссылкой на Automotive News.

В настоящее время Sincerity Ace продолжает гореть, дрейфует по течению без управления. Спасательная операция продолжается.