Пассажир автобуса в Пермском крае напал на кондуктора из-за сдачи

Там сообщили, что 7 января 18-летний молодой человек попытался оплатить проезд крупной купюрой, но у кондуктора не нашлось сдачи. По этой причине пассажир толкнул женщину, в результате чего она ударилась головой.

«Вероятно, на месте удара просто содралась кожа и образовалась шишка», — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что голова женщины пробита не была.

В тот же день свидетель происшествия заявил о нем в полицию. Пассажир был задержан, на него был составлен протокол об административном правонарушении.

Также в пресс-службе пермского управления МВД опровергли публикации в средствах массовой информации о том, что пассажир был пьян и напал на кондуктора с целью завладеть ее сумкой с выручкой.