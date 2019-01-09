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Пассажир автобуса в Пермском крае напал на кондуктора из-за сдачи 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажир автобуса в Краснокамске нанес женщине-кондуктору травму головы из-за ее неспособности дать ему сдачу. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе управления МВД по Пермскому краю.
Там сообщили, что 7 января 18-летний молодой человек попытался оплатить проезд крупной купюрой, но у кондуктора не нашлось сдачи. По этой причине пассажир толкнул женщину, в результате чего она ударилась головой.
«Вероятно, на месте удара просто содралась кожа и образовалась шишка», — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что голова женщины пробита не была.
В тот же день свидетель происшествия заявил о нем в полицию. Пассажир был задержан, на него был составлен протокол об административном правонарушении.
Также в пресс-службе пермского управления МВД опровергли публикации в средствах массовой информации о том, что пассажир был пьян и напал на кондуктора с целью завладеть ее сумкой с выручкой.
Происшествия , МВД , РИА Новости , Краснокамск , Пермский Край
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