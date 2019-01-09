Дело хабаровского врача об экстремизме из-за картинки в соцсетях закрыли

Следствие в Хабаровском крае закрыло уголовное дело в отношении врача из-за картинки с оскорбительной подписью в соцсети, состава преступления не найдено, сообщил РИА Новости адвокат Константин Суковатый.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года в отношении врача из города Советская Гавань Хабаровского края было возбуждено дело по статье 282 УК "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Поводом, по данным правоохранителей, стало появление на его странице в "Одноклассниках" фотографии с подписью, содержащей оскорбление по национальному признаку.

Как пояснял тогда РИА Новости Суковатый, картинку загрузил житель Украины, а его клиенту она попала на ленту, потому что он состоял с этим человеком в одной группе. Адвокат утверждал, что его клиент лайк не ставил.

"Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях моего клиента состава преступления", — сказал Суковатый.

Он уточнил, что дело закрыли в конце 2018 года.

Подтверждением информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ в конце декабря подписал президент Владимир Путин . Теперь правоохранителям нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые заподозренных в экстремизме, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.