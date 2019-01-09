Следствие в Хабаровском крае закрыло уголовное дело в отношении врача из-за картинки с оскорбительной подписью в соцсети, состава преступления не найдено, сообщил РИА Новости адвокат Константин Суковатый.
Ранее сообщалось, что летом 2018 года в отношении врача из города Советская Гавань Хабаровского края было возбуждено дело по статье 282 УК "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Поводом, по данным правоохранителей, стало появление на его странице в "Одноклассниках" фотографии с подписью, содержащей оскорбление по национальному признаку.
Как пояснял тогда РИА Новости Суковатый, картинку загрузил житель Украины, а его клиенту она попала на ленту, потому что он состоял с этим человеком в одной группе. Адвокат утверждал, что его клиент лайк не ставил.
"Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях моего клиента состава преступления", — сказал Суковатый.
Он уточнил, что дело закрыли в конце 2018 года.
Подтверждением информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ в конце декабря подписал президент Владимир Путин. Теперь правоохранителям нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые заподозренных в экстремизме, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.
По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно интернета. Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов об уголовных делах за "лайки и репосты".