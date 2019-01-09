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В Оренбуржье сошел с рельсов товарный поезд 

РИА Новости + ещё 4 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области, по оперативной информации никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного МЧС Татьяна Самойлова.
По данным ведомства, инцидент произошёл в среду в 9.03 по местному времени.
"Поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда № 2482 на 1360 километре железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай-Гир в Абдулинском городском округе", — сообщает МЧС области.
По словам Самойловой, на месте работают спасатели и представители власти.
"По оперативной информации, в происшествии пострадавших нет. На место выехал руководитель МЧС области Александр Зенов и губернатор региона Юрий Берг", — сообщила собеседница агентству.
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Происшествия , Юрий Берг , Татьяна Самойлова , МЧС , РИА Новости , Оренбургская Область
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