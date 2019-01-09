В Оренбуржье сошел с рельсов товарный поезд

По данным ведомства, инцидент произошёл в среду в 9.03 по местному времени.

"Поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда № 2482 на 1360 километре железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай-Гир в Абдулинском городском округе", — сообщает МЧС области.

По словам Самойловой, на месте работают спасатели и представители власти.