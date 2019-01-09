В Оренбуржье сошел с рельсов товарный поезд 

Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Оренбургской области, по оперативной информации никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного МЧС Татьяна Самойлова.
По данным ведомства, инцидент произошёл в среду в 9.03 по местному времени.
"Поступило сообщение о сходе вагонов товарного поезда № 2482 на 1360 километре железнодорожной станции Абдулино, перегон Сарай-Гир в Абдулинском городском округе", — сообщает МЧС области.
По словам Самойловой, на месте работают спасатели и представители власти.
"По оперативной информации, в происшествии пострадавших нет. На место выехал руководитель МЧС области Александр Зенов и губернатор региона Юрий Берг", — сообщила собеседница агентству.