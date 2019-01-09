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Украинцы обманули бизнесмена из Гонконга на миллионы долларов 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Бизнесмен из Гонконга потерял миллионы долларов, а также квартиру и машины Bentley и McLaren в результате действий украинских мошенников. Обвиняемый Валентин Белан задержан в США, говорится в обвинительном заключении, сообщает РИА Новости.
Обвинение также предъявлено бывшим сожительницам Белана — Нике Христич и Алене Чумаченко. По версии обвинения, за десять лет мошеннической схемы трое обвиняемых и их сообщники обобрали состоятельного бизнесмена, заставив его продать активы.
Сообщники Белана изображали министра украинского правительства, а также наследницу российского нефтяного бизнеса, чтобы убедить жертву инвестировать в несуществующие на самом деле недвижимость, шахты и нефтяной бизнес на Украине.
Белан был арестован в США в декабре 2018 года, о местонахождении его предполагаемых сообщниц неизвестно.
Афера раскрылась в результате семейных проблем осенью 2018 года, говорится в постановлении суда. Как выяснилось, у Белана и его сообщницы Алены Чумаченко было двое общих детей, которых Белан вывез на территорию США без согласия матери. Чумаченко подала в американский суд на Белана, требуя вернуть ей опеку над детьми. После этого она решила рассказать гонконгскому бизнесмену суть мошеннической схемы.
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Происшествия , В мире , Правительство Украины , РИА Новости , Гонконг , США
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