Украинцы обманули бизнесмена из Гонконга на миллионы долларов

Бизнесмен из Гонконга потерял миллионы долларов, а также квартиру и машины Bentley и McLaren в результате действий украинских мошенников. Обвиняемый Валентин Белан задержан в США , говорится в обвинительном заключении, сообщает РИА Новости

Обвинение также предъявлено бывшим сожительницам Белана — Нике Христич и Алене Чумаченко. По версии обвинения, за десять лет мошеннической схемы трое обвиняемых и их сообщники обобрали состоятельного бизнесмена, заставив его продать активы.

Сообщники Белана изображали министра украинского правительства , а также наследницу российского нефтяного бизнеса, чтобы убедить жертву инвестировать в несуществующие на самом деле недвижимость, шахты и нефтяной бизнес на Украине.

Белан был арестован в США в декабре 2018 года, о местонахождении его предполагаемых сообщниц неизвестно.

Афера раскрылась в результате семейных проблем осенью 2018 года, говорится в постановлении суда. Как выяснилось, у Белана и его сообщницы Алены Чумаченко было двое общих детей, которых Белан вывез на территорию США без согласия матери. Чумаченко подала в американский суд на Белана, требуя вернуть ей опеку над детьми. После этого она решила рассказать гонконгскому бизнесмену суть мошеннической схемы.