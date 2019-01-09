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Полицейские из Ингушетии расстроены подарками 

Рамблер 23 минуты назад
Полицейские из Ингушетии, расстроенные новогодним подарком, сняли ролик. По словам стражей порядка, руководство отправило их за подарками для сослуживцев. Пять полицейских в полном обмундировании и с оружием проехали 130 километров на грузовом автомобиле и внедорожнике, чтобы получить те самые подарки. Однако выяснилось, что на весь отряд, в котором служит 52 человека, полагается всего лишь ящик мандаринов. Его мужчины и показали в ролике.
Уже появились версии, что кадры являются постановкой, а принявшие участие в съёмке сотрудники МВД уволились ещё две недели назад. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Происшествия , Видео , Общество , МВД , Республика Ингушетия
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