В Подольске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского из Тверской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления МВД.
В полиции заявили, что задержанный — житель Чувашии 1978 года рождения. В ближайшее время его доставят к следователям.
Тверской полицейский был убит в Подольске в ночь на 9 января. Его тело с ножевым ранением нашли в одной из местных квартир. Убитый был старшим дознавателем Весьегонского отдела полиции. В Подольск он приехал в гости к знакомой.
В Следственном комитете заявили, что мотивом убийцы стала ревность. По данным следователей, ночью полицейский выпивал вместе с соседом знакомой. Между ними возник конфликт и в ходе ссоры один мужчина нанес другому удар ножом в шею. Полицейский скончался на месте, а убийца сбежал. В СК сообщали, что преступник был ранее судим за посягательство на жизнь правоохранителя.