В Подольске задержали предполагаемого убийцу полицейского

В полиции заявили, что задержанный — житель Чувашии 1978 года рождения. В ближайшее время его доставят к следователям.

Тверской полицейский был убит в Подольске в ночь на 9 января. Его тело с ножевым ранением нашли в одной из местных квартир. Убитый был старшим дознавателем Весьегонского отдела полиции. В Подольск он приехал в гости к знакомой.