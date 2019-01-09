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Фейки о трагедии в Магнитогорске назвали провокацией Киева 

News.ru 32 минуты назад
Фото: Магнитогорск/vk.com
Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал многочисленные ложные сообщения, появившиеся после трагедии в Магнитогорске, хорошо спланированной провокацией.
По его словам, сразу после происшествия в Сети начали появляться фейки, целью которых было посеять панику и страх среди россиян. При этом абсолютно все подобные материалы были основаны на данных анонимных источников и сопровождались хештегами «теракт», «перестрелка», «заговор».
Малькевич заявил «Известиям», что вбросы о трагедии в Магнитогорске осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли».
Он также сравнил использованную ими схему с той, что была при трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Однако в этот раз граждане более серьёзно отнеслись к получаемой из соцсетей информации, анализировали источники и не повелись на провокации.
В ночь на 31 декабря в многоквартирном доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого произошло обрушение подъезда с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты проверят оборудование, чтобы решить вопрос с подачей газоснабжения в квартиры дома в Магнитогорске, где взорвался газ.
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Комментарии1
Происшествия , Александр Малькевич , Общественная палата России , газета "Известия" , Магнитогорск
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