Фейки о трагедии в Магнитогорске назвали провокацией Киева

По его словам, сразу после происшествия в Сети начали появляться фейки, целью которых было посеять панику и страх среди россиян. При этом абсолютно все подобные материалы были основаны на данных анонимных источников и сопровождались хештегами «теракт», «перестрелка», «заговор».

Малькевич заявил «Известиям» , что вбросы о трагедии в Магнитогорске осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли».

Он также сравнил использованную ими схему с той, что была при трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Однако в этот раз граждане более серьёзно отнеслись к получаемой из соцсетей информации, анализировали источники и не повелись на провокации.

В ночь на 31 декабря в многоквартирном доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого произошло обрушение подъезда с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты проверят оборудование, чтобы решить вопрос с подачей газоснабжения в квартиры дома в Магнитогорске, где взорвался газ.