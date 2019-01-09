В Хабаровском крае на дне реки найдено авто пропавших 1 января рыбаков

По данным районного отдела полиции, 1 января в районе поселка Де-Кастри Ульчского района пропали четверо мужчин — жители Хабаровска и села Некрасовка. Они выехали из поселка 29 декабря на автомобиле Mitsubishi Montero, передает ТАСС . До сих пор их местонахождение неизвестно.

В пресс-службе сообщили, что 9 января водолазы спустятся под воду для продолжения поиска.

К поисковым работам привлечены 13 человек и пять единиц техники.