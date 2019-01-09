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В Хабаровском крае на дне реки найдено авто пропавших 1 января рыбаков 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: 27.mchs.gov.ru
Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что спасатели, обследовавшие акваторию бухты Тигиль в Ульчском районе, на глубине 6,8 метра обнаружили автомобиль пропавших в новогодние праздники рыбаков.
По данным районного отдела полиции, 1 января в районе поселка Де-Кастри Ульчского района пропали четверо мужчин — жители Хабаровска и села Некрасовка. Они выехали из поселка 29 декабря на автомобиле Mitsubishi Montero, передает ТАСС. До сих пор их местонахождение неизвестно.
В пресс-службе сообщили, что 9 января водолазы спустятся под воду для продолжения поиска.
К поисковым работам привлечены 13 человек и пять единиц техники.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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