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Лондонский аэропорт Хитроу остановил вылеты из‐за дрона 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Международный аэропорт Хитроу в столице Великобритании временно приостановил отправку рейсов в связи с появлением беспилотника на его территории. Об этом говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
«В настоящее время мы реагируем (на информацию — прим. ред.) о появлении беспилотника на территории Хитроу и тесно работаем с полицией Лондона с целью предотвращения угрозы безопасности», — сказано в заявлении лондонского аэропорта.
В сообщении также отмечено, что сотрудники аэропорта сотрудничают вместе с правоохранителями, чтобы предотвратить любую угрозу безопасности операций. На время расследования вылеты рейсов из Хитроу остановлены в целях предосторожности.
При этом ранее сообщалось, что в воздушных гаванях британской столицы установят военное оборудование, чтобы отслеживать нарушающих воздушное пространство дроны.
На такой шаг власти пошли после остановки работы аэропорта Гатвик в конце декабря, когда два дрона оказались в районе взлетно-посадочной полосы. Все самолеты тогда отправили в другие аэропорты для посадки.
Для ликвидации дронов-нарушителей привлекли полицию и армию. От действий беспилотников тогда не смогли вовремя улететь около 140 тысяч человек.
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Происшествия , Великобритания
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