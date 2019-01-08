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Лондонский аэропорт Хитроу восстановил вылет рейсов 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: AFP
Лондонский аэропорт Хитроу заявил, что восстановил вылет рейсов, которые были приостановлены из-за появления неопознанного беспилотника, сообщает телеканал Sky News.
"Аэропорт Хитроу сообщает, что его взлетно-посадочная полоса вновь открыта, и полеты возобновлены после того, как вылеты были приостановлены вслед за сообщениями об обнаружении дрона", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Ранее лондонский аэропорт Хитроу сообщил, что приостанавливает вылетающие рейсы из-за появления неопознанного беспилотника и сотрудничает со службой столичной полиции, чтобы предотвратить любую угрозу для безопасного функционирования аэропорта.
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Происшествия , Катастрофы , Sky News
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