Лондонский аэропорт Хитроу восстановил вылет рейсов

Лондонский аэропорт Хитроу заявил, что восстановил вылет рейсов, которые были приостановлены из-за появления неопознанного беспилотника, сообщает телеканал Sky News

"Аэропорт Хитроу сообщает, что его взлетно-посадочная полоса вновь открыта, и полеты возобновлены после того, как вылеты были приостановлены вслед за сообщениями об обнаружении дрона", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Ранее лондонский аэропорт Хитроу сообщил, что приостанавливает вылетающие рейсы из-за появления неопознанного беспилотника и сотрудничает со службой столичной полиции, чтобы предотвратить любую угрозу для безопасного функционирования аэропорта.