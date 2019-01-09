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ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По факту смерти бывшего сотрудника военного академии имени Хрулева генерал-майора Владимира Полещука, который был осужден за мошенничество с жильем Минобороны, проводится служебная проверка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСИН.
По информации ведомства, в конце декабря осужденный пожаловался на боли в груди и плохое самочувствие. Сотрудники колонии вызвали скорую помощь, однако спасти Полещука не удалось.
Защитники бывшего военного заявляют, что их клиент был серьезно болен — у него имелись заболевания органов кровообращения и эндокринной системы. Это, по словам адвокатов, дает право осужденному на освобождение от наказания по медицинским показаниям. Назначенная судом экспертиза не согласилась с доводами стороны защиты.
По данным управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, во время нахождения Полещука в колонии не было выявлено тяжелых заболеваний из перечня, установленного правительством.
Генерал-майор запаса Владимир Полещук был осужден в мае 2017 года. Красносельский райсуд Санкт-Петербурга признал его виновным в особо крупном мошенничестве с жилплощадью, принадлежащей Минобороны. При этом осужденный не был лишен полученных на службе наград.
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Происшествия , Министерство обороны , ФСИН
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