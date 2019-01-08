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Подросток умер в новогоднюю ночь из-за игры 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Новой Москве подросток мог стать жертвой глупой игры в новогоднюю ночь. Тело 16-летнего школьника с признаками асфиксии обнаружила его бабушка, вернувшись домой из гостей 1 января, сообщает МК.
Трагедия произошла, когда взрослых не было рядом. Школьник пришел в гости к бабушке от друзей, с которыми отмечал Новый год. Он заявил, что хочет отдохнуть в одиночестве. Старушка отлучилась к соседям, а когда вернулась, внук был мертв. Весть о смерти подростка повергла в шок всех педагогов. Он отличался примерным поведением, был общительным и дружелюбным, хорошо учился в кадетской школе, посещал секции единоборств и увлекался лазерными боями.
Взрослые не могут понять, что стало причиной гибели подростка. Школьники говорят, что на новогодней вечеринке ссор не было, а спиртное никто не употреблял.
По мнению соседей, ребенка могли втянуть в подростковую игру, участники которой устраивают различные споры. Проигравший спор обязан выполнить какое-либо забавное, по мнению малолетних, задание: прикинуться пьяным, признаться в любви учительнице и т. д.
Ранее сообщалось, что в Москве двухлетний мальчик в новогодние праздники проглотил таблетку дедушки от аритмии и умер от отека мозга.
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Происшествия , Москва
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