Панихида и разбор завалов: как Магнитогорск переживает трагедию

Магнитогорске при разборе завалов обрушившегося дома были найдены ценные вещи, рассказали в городской администрации. Также во вторник 8 января в кафедральном соборе Вознесения Христова прошла панихида по погибшим при взрыве газа в доме — про прошествии девяти дней со смерти людей. Накануне спасенный из-под обломков обрушившегося дома 10-месячный младенец пришел в сознание.

В Магнитогорске специалистами при разборе завалов обрушившегося дома №164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи, сообщает городская администрация. По вопросам и правилам их получения мэрия предложила обращаться в Ленинский межрайонный следственный отдел.

Также во вторник 8 января в кафедральном соборе Вознесения Христова прошла панихида по погибшим при взрыве газа в доме — по прошествии девяти дней со смерти людей, передает ФАН.

«Каждый священнослужитель со всей Челябинской митрополии был на богослужении, мы совершили совместную молитву. Мы молились о погибших, а родственникам пожелали утешения», — рассказал один из священнослужителей.

Священник обратился к горожанам и попросил их возносить мольбу к Богу и молить о тех, кто находится в больнице. Он предложил построить рядом с местом взрыва храм-часовню в память о погибших.

Накануне спасенный из-под обломков обрушившегося дома 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова . Она отметила, что мальчик «активно реагирует, общается с мамой». Состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии значительно улучшилось, и сейчас вопрос стоит уже не о спасении его жизни, а о последствиях травм.

Младенца обнаружили под завалами обрушившегося в Магнитогорске подъезда 1 января.

Ребенок провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до — 27°C.

По словам спасателей, обнаруживших Ваню, его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. По данным Минздрава РФ, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу с обморожениями и закрытой травмой головы.

Двумя днями ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о выплате компенсаций каждой семье, члены которой погибли или пострадали в результате обрушения дома в Магнитогорске.

«На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей», — говорится в записи.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, члены семей граждан, погибших при ЧП, получат по 1 миллиону рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Сообщается, что данная выплата является единовременной.

Соответствующие выплаты будут также произведены также тем, кому причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью — такие люди получат по 400 тыс. рублей на человека, легкий вред — 200 тыс. рублей.

Финансовая помощь в размере 100 тыс. рублей на человека будет также оказана в связи с утратой жильцами имущества первой необходимости. Единовременная материальная помощь гражданам, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате обрушения, составит 10 тыс. рублей на человека.

Следственный комитет России уже завершил осмотр обломков жилого дома, изъятых с места обрушения подъезда в Магнитогорске.

На обломках рухнувшей части магнитогорской многоэтажки не найдено следов взрывчатых веществ или их компонентов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко . Тем не менее, правоохранительные органы намерены отрабатывать «все версии произошедшего взрыва».

«Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — сказала представитель ведомства.

Ранее СК отверг версию теракта, которую в интернете стали обсуждать после сообщений анонимных источников в СМИ. Сейчас приоритетной причиной трагедии является взрыв бытового газа.

По словам главы СКР Александра Бастрыкина, газовое оборудование в жилом доме не проверялось более шести месяцев.

Рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. В тот же день спасательные службы приступили к разбору завалов и завершили спасательные работы 3 января, когда было обнаружено тело последнего погибшего.

Жертвами обрушения стали 39 человек, в том числе шестеро детей. Все погибшие уже опознаны родственниками. Еще шесть человек, в том числе двух детей, удалось спасти из-под завалов.