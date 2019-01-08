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ФСИН объяснила снижение числа избиений подследственных 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подследственных от насилия со стороны полицейских защищает новый порядок, при котором следственным изоляторам запрещается принимать арестованных с травмами. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко в интервью агентству «Интерфакс».
«Благодаря такому разделению сегодня случаев насилия в отношении подследственных стало меньше в разы», — сказал Максименко, комментируя вероятность возвращения ФСИН в структуру МВД.
Он подчеркнул, что именно разрушение системы, при которой розыск, следствие и арест находились в компетенции одного ведомства, обеспечило реальное улучшение защиты прав человека.
«Когда человек находился в руках одних органов, происходили действительно страшные вещи», — посетовал он.
Валерий Максименко также признал, что случаи неправомерного применения силы к осужденным все еще встречаются.
«Иногда становится страшно, как в случае с истязанием Евгения Макарова в ярославской колонии», — сказал он.
При этом достижением можно считать тот факт, что заключенные перестали бояться говорить правду о своем опыте, отметил замдиректора.
«На сегодняшний день ФСИН стала настолько открытой и настолько демократичной, что, на наш взгляд, общество еще к этому не готово», — добавил он.
Валерий Максименко также рассказал, что сотрудники ведомства испытывают колоссальное психологическое давление из-за специфики своей работы. Он признался, что видит в глазах коллег безнадегу и тоску.
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Комментарии
Происшествия , Евгений Макаров , Валерий Максименко , МВД , ФСИН , Интерфакс
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