ФСИН объяснила снижение числа избиений подследственных

«Благодаря такому разделению сегодня случаев насилия в отношении подследственных стало меньше в разы», — сказал Максименко, комментируя вероятность возвращения ФСИН в структуру МВД.

Он подчеркнул, что именно разрушение системы, при которой розыск, следствие и арест находились в компетенции одного ведомства, обеспечило реальное улучшение защиты прав человека.

«Когда человек находился в руках одних органов, происходили действительно страшные вещи», — посетовал он.

Валерий Максименко также признал, что случаи неправомерного применения силы к осужденным все еще встречаются.

«Иногда становится страшно, как в случае с истязанием Евгения Макарова в ярославской колонии», — сказал он.

При этом достижением можно считать тот факт, что заключенные перестали бояться говорить правду о своем опыте, отметил замдиректора.

«На сегодняшний день ФСИН стала настолько открытой и настолько демократичной, что, на наш взгляд, общество еще к этому не готово», — добавил он.

Валерий Максименко также рассказал, что сотрудники ведомства испытывают колоссальное психологическое давление из-за специфики своей работы. Он признался, что видит в глазах коллег безнадегу и тоску.