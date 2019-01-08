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Трое детей и их мать госпитализированы после отравления угарным газом в Татарстане 

ТАСС + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека, включая трех детей, госпитализированы в результате отравления угарным газом в Казани. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
"В 21:40 7 января поступило сообщение о том, что произошло отравление угарным газом троих детей и их матери… Пострадавшие с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести" госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел в Советском районе Казани. Предварительная причина — отсутствие притока воздуха в помещения при использовании газовой колонки.
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Происшествия , МЧС , Казань , Республика Татарстан
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