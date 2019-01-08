Трое детей и их мать госпитализированы после отравления угарным газом в Татарстане

Четыре человека, включая трех детей, госпитализированы в результате отравления угарным газом в Казани . Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану "В 21:40 7 января поступило сообщение о том, что произошло отравление угарным газом троих детей и их матери… Пострадавшие с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести" госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу", — говорится в сообщении. По данным ведомства, инцидент произошел в Советском районе Казани. Предварительная причина — отсутствие притока воздуха в помещения при использовании газовой колонки.