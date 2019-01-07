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Грузовое судно с россияне на борту затонуло у берегов Турции 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Грузовое судно «Волго-Балт» под панамским флагом, на борту которого находились двое россиян, затонуло у черноморского побережья Турции. Есть погибшие. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на местные власти.
Экипаж корабля составляли 13 моряков. Среди них 9 граждан Украины, 2 россиянина и 2 азербайджанца.
Спасатели получили сигнал бедствия от корабля в 8:10 утра по Москве. Судно находилось примерно в 80 километрах от Самсуна.
По предварительным данным, погибли 6 членов экипажа. Остальных спасли. Такие данные привел губернатор провинции Самсун Осман Каймак.
Ранее сообщалось, что в проливе Дарданеллы в своей каюте скончался капитан сухогруза, предположительно, гражданин России.
Происшествия , Войска , CNN , Турция
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