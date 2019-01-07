Взрыв в Мариуполе устроил нетрезвый сотрудник СБУ, пишут украинские СМИ

Одним из погибших во время взрыва в жилом доме в Мариуполе стал 31-летний сотрудник СБУ , который вместе со своим товарищем пытался разобрать гранату, об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

По данным следствия, пятого января в квартире, где прогремел взрыв, шло празднование с распитием спиртных напитков, при этом всего там находились шесть человек — трое мужчин и три женщины, сообщает ТСН.

Отмечается, что сотрудник СБУ на кухне вместе со своим товарищем попытался разобрать гранату неустановленной марки, из-за чего произошел взрыв боеприпаса, в результате двое мужчин погибли.

При этом остальные люди, которые находились в квартире, не пострадали.

Ранее пресс-служба Донецкого управления Национальной полиции Украины сообщила о том, что по факту взрыва в многоквартирном доме Центрального района Мариуполя возбуждено уголовное дело.